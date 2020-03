Ligue des Champions : PSG – Dortmund, voir le match en direct et en streaming

Le PSG accueille Dortmund ce mercredi soir (21h) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund ce mercredi soir au Parc des Princes, en 8es de finale retour de la Ligue des Champions (coup d’envoi à 21 heures). La rencontre se jouera à huis clos suite à la décision prise par les autorités pour lutter contre le coronavirus. Les coéquipiers de Neymar ne pourront donc pas s’appuyer sur le soutien de leurs supporters pour retourner une affaire mal embarquée après la défaite (2-1) subie au match aller. Après trois éliminations successives en 8es, les Parisiens sont au pied du mur.

Les compos probables de Tuchel et Favre

Pour ce choc décisif, Thomas Tuchel devra composer sans Meunier et Verratti suspendus, ni Herrera blessé. Thiago Silva (de retour d’une blessure à une cuisse) et Kylian Mbappé (angine) sont incertains. Si le second pourrait débuter sur le banc au profit de Sarabia associé à Cavani en attaque, le premier pourrait tenir sa place en défense aux côtés de Kimpembe, ce qui permettrait à l’entraîneur de titulariser Marquinhos dans l’entrejeu avec Gueye. De son côté, Lucien Favre voyage sans Reus et Delaney blessés. Par rapport au match aller, Brandt pourrait remplacer Hazard en attaque, tandis que le prodige Haaland sera évidemment titulaire en pointe.

Paris : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa – Di María, Marquinhos, Gueye, Neymar – Sarabia, Cavani.

Dortmund : Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Håland, Brandt.

Foot en direct : comment voir PSG – Dortmund en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.