Dortmund met un nouveau coup de pression sur le PSG

Du PSG ou de Dortmund, qui aura le plus à perdre mercredi soir au Parc des Princes en 8e de finale retour de la Ligue des Champions ?

« Ils ont ce traumatisme de Manchester United l’année dernière. Pour eux, le monde va s’effondrer s’ils sont éliminés. Je crois que nous avons maintenant un avantage psychologique », avait lancé Hans-Joachim Watzke au lendemain de la victoire (2-1) de Dortmund à domicile face au Paris Saint-Germain, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Trois semaines plus tard, nous sommes désormais à la veille de l’échéance fatidique. Le directeur général du Borussia a-t-il revu sa position ?

Le PSG sous pression pour Watzke

Pas du tout, le dirigeant considère que la pression est pleinement sur les épaules parisiennes. « Je pense que c’est le PSG (qui est sous pression). C’est clair, le PSG a des moyens financiers beaucoup plus importants que le Borussia Dortmund. J’aurais plutôt dû dire que l’État du Qatar a bien plus de possibilités que Dortmund. Et je sais que leur plus grand rêve est de gagner la Ligue des Champions », a-t-il rappelé sur RMC.

« Pour nous, ce serait super d’aller en quart de finale mais nous n’avons pas la même pression que Paris. (…) La pression ne sera pas sur nos épaules, mais davantage sur celles du PSG. Ils ont un potentiel offensif incroyable, avec cinq joueurs de classe mondiale. C’est pour cette raison que cela reste du 50-50 », a ajouté Hans-Joachim Watzke. Pour ne rien arranger, cette rencontre se disputera à huis clos suite à la décision prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

