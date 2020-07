Ligue des Champions : PSG, Lyon… Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort

Le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des Champions se tiendra vendredi à Nyon. Découvrez les modalités.

Qui dit année exceptionnelle liée à la crise sanitaire qui a frappé l’Europe (et le monde), dit dispositif exceptionnel pour terminer la campagne de Ligue des Champions. Pour rappel, avant l’arrêt des compétitions, le Paris Saint-Germain, Leipzig, Bergame et l’Atletico Madrid s’étaient qualifiés pour les quarts de finale. Il reste quatre huitièmes de finale retour à jouer (les 7 et 8 août) : Juventus Turin – Lyon (0-1 à l’aller), Manchester City – Real Madrid (2-1), Bayern Munich – Chelsea (3-0) et FC Barcelone – Naples (1-1).

Les détails du Final 8 et du tirage de la Ligue des Champions

Un dispositif a été mis en place pour les derniers matchs. Terminés les rencontres aller-retour, l’UEFA a choisi de privilégier un Final 8. Concrètement, les quarts (12-15 août) et demies (18-19 août) se joueront sur un seul match, de même que la finale (23 août) bien entendu. Chaque match débutera à 21 heures et se tiendra soit au stade José Alvalade, soit au stade de Luz, tous deux à Lisbonne. Chaque équipe aura droit à 5 remplacements par match (3 habituellement) et à 23 joueurs sur la feuille de match (18 habituellement)

Le tableau de ce Final 8 sera connu vendredi, lors du tirage au sort prévu à Nyon (Suisse) à partir de midi. Les quarts de finale, mais aussi les demies seront établis à cette occasion, ainsi que la date et le lieu de chaque rencontre. Le PSG et Lyon sauront donc dans 24 heures quel chemin ils devront parcourir pour se hisser jusqu’en finale. A noter, le tirage sera total, ce qui signifie que Parisiens et Lyonnais (idem pour deux autres clubs d’un même pays) peuvent s’affronter dès les quarts de finale.

Images de IconSport