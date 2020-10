Ligue des Champions : le tirage au sort en temps réel !

Le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des Champions se tient ce jeudi à partir de 17 heures. Suivez le en direct sur FootLégende !

Le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et les 29 autres clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions attendent avec impatience le tirage au sort de la phase de poules. Coup d’envoi ce jeudi à partir de 17 heures. Un rendez-vous que nous vous invitons à suivre en DIRECT sur FootLégende !

Pour rappel, le PSG sera placé dans le chapeau 1 en compagnie du Bayern Munich vainqueur de la dernière édition, du FC Séville vainqueur de la Ligue Europa et de cinq autres champions nationaux (Real Madrid, Liverpool, Juventus Turin, Zénith Saint-Pétersbourg et Porto). l’OM et Rennes sont quant à eux versés dans le chapeau 4. A noter, deux équipes d’un même pays ne peuvent occuper le même groupe.

18h21 : le tirage au sort est terminé, bonne soirée à tous !

18h20 : enfin, Ferencvaros hérite d’un groupe déséquilibré avec le FC Barcelone, la Juventus et le Dynamo Kiev

18h20 : Mönchengladbach vient compléter le groupe B avec le Real Madrid, le Shakhtar Donetsk et l’Inter Milan. Une sacrée poule…

18h19 : Midtjylland, un petit poucet de la compétition, devra se coltiner Liverpool, l’Ajax et l’Atalanta Bergame. Le cadeau empoisonné !

18h18 : pour Rennes, ce sera le groupe E en compagnie du FC Séville, de Chelsea et Krasnodar !

18h17 : Istanbul Basaksehir tombe avec le PSG, Manchester United et Leipzig dans le groupe H !

18h17 : pour les Belges de Bruges, il faudra en découdre avec le Zénith, Dortmund, et la Lazio… Pas simple…

18h16 : le Lokomotiv Moscou propulsé dans le groupe A avec le Bayern, l’Atletico et Salzbourg.

18h15 : l’OM est fixé ! Il faudra en découdre avec Porto, Manchester City et l’Olympiakos dans le groupe C ! On pouvait s’attendre à bien pire…

18h13 : une petite vidéo pour présenter les équipes du chapeau 4 qui concerne l’OM et le Stade Rennais…

18h11 : l’interview de Lewandowski traîne en longueur… pour pas grand-chose. Là, il nous parle de danse, oups…

18h08 : les supporters de l’OM et Rennes vont être fixés dans quelques minutes, par ailleurs le PSG connaîtra son dernier adversaire…

18h05 : le festival Robert Lewandowski en vidéo, le vrai renard des surfaces à l’ancienne…

18h05 : en plus du Shakhtar Donetsk, Zinedine Zidane et le Real défieront l’Inter Milan. Sacré duel face à Antonio Conte et consorts !

18h03 : le Bayern et l’Atletico auront un double duel face à Salzbourg. Heureusement pour eux, le prodige Erling Haaland a rejoint Dortmund !

18h03 : le Dynamo Kiev devra en découdre avec la Juventus et le FC Barcelone… Ouch ça pique pour les Ukrainiens !

18h02 : l’Olympiakos dans le groupe C avec Manchester City et Porto…

18h02 : l’Atalanta Bergame parachutée avec Liverpool et l’Ajax, le groupe D n’est pas si facile pour les Reds…

18h01 : Leipzig rejoint le PSG et Manchester United dans le groupe H !

18h00 : Krasnodar se trouve dans le groupe du FC Séville et de Chelsea, dommage pour le PSG…

17h58 : la suite du tirage va avoir lieu…

17h52 : Kevin De Bruyne (Manchester City) et Dzsenifer Marozsan (Lyon) reçoivent le prix UEFA Champions League de meilleur milieu de terrain.

17h50 : le PSG affrontera Manchester United ! Souvenirs, souvenirs…

17h47 : la Juve et le Barça dans le même groupe, ça promet !

17h43 : c’est parti pour le tirage du chapeau 2, le PSG va connaitre son plus gros adversaire.

17h37 : petite coupure dans le tirage pour récompenser les meilleurs défenseurs de l’année. Les prix sont offerts à Joshua Kimmich (Bayern) et Wendy Renard (Lyon).

17h35 : le Paris Saint-Germain hérite du Groupe H

17h33 : c’est parti pour le chapeau 1

17h30 : l’UEFA est en train d’expliquer les modalités du tirage. Encore un peu de patience, ça ne va plus tarder désormais. Paris, Marseille et Rennes vont bientôt savoir…

17h22 : l’UEFA en profite pour décerner ses trophées Ligue des Champions de la saison passée. Manuel Neuer (Bayern) chez les hommes, Sarah Bouhaddi (Lyon) pour les femmes sont élus meilleur(e) gardien(ne). Corinne Diacre est ravie.

17h15 : DD sera assisté par l’ancien Lyonnais Florent Malouda. Espérons qu’il portera chance à l’OL. Ah ben non, les troupes de Jean-Michel Aulas la joueront sur PlayStation cette année, sorry…

17h11 : si vous venez d’arriver, pas de panique, le tirage n’a pas encore commencé. Didier Drogba vient de monter sur scène pour recevoir le prix du Président de l’UEFA. L’ancien Marseillais va aussi procéder au tirage. Espérons qu’il portera chance à l’OM.

16h45 : bienvenue sur FootLégende pour suivre le tirage au sort en temps réel. Restez connecté, la cérémonie va débuter dans quelques minutes.

Le tirage au sort complet de la Ligue des Champions :

Groupe A : Bayern Munich, Atlético de Madrid, Salzbourg, Lokomotiv Moscou

Groupe B : Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Mönchengladbach

Groupe C : FC Porto, Manchester City, Olympiakos, OM

Groupe D : Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergame, Midtjylland

Groupe E : FC Séville, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Groupe F : Zénith Saint-Pétersbourg, Dortmund, Lazio Rome, Bruges

Groupe G : Juventus Turin, FC Barcelone, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Groupe H : Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig, Istanbul Basaksehir

Les chapeaux :

Chapeau 1 : Bayern Munich, FC Seville, Real Madrid, Liverpool, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Zénith Saint-Pétersbourg, Porto.

Chapeau 2 : FC Barcelone, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Dortmund, Chelsea, Ajax Amsterdam.

Chapeau 3 : Dynamo Kiev, RB Salzbourg, RB Leipzig, Inter Milan, Olympiakos, Lazio Rome, Atalanta Bergame, Krasnodar.

Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou, Marseille, FC Bruges, Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Midtjylland, Rennes, Ferencváros.

