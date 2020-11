Ligue Europa : AC Milan – Lille, voir le match en direct et en streaming

L’AC Milan reçoit Lille ce jeudi (21h), dans le cadre de la 3e journée de Ligue Europa. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa ce jeudi avec deux clubs français en lice. Après Slavia Prague – Nice à 18h55, Lille se déplace à San Siro pour y défier l’AC Milan pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes (coup d’envoi à 21 heures). Tenu en échec par le Celtic Glasgow (2-2) la semaine passée, le LOSC (2e, 4 points) n’a rien à perdre face aux Rossoneri (1er, 6 points), actuel leader de Serie A. Un point ramené de Lombardie serait déjà un très bon résultat en vue de la qualification.

Les compos probables de Piolo et Galtier

Pour cette rencontre, Stefano Piolo devra composer sans Calabria et Musacchio blessés. Il devrait aligner un 4-2-3-1 avec notamment le Français Hernandez en défense et Ibrahimovic en grande forme depuis le début de saison, à la pointe de l’attaque. De son côté, Christophe Galtié voyage sans Araujo blessé. Les Lillois devraient évoluer en 4-4-2 avec la paire Yilmaz et Yazici en attaque, soutene par Ikoné et Bamba sur les ailes.

Milan : Donnarumma – Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez – Tonali, Kessié – Castillejo, Krunic, Diaz – Ibrahimovic.

Lille : Maignan – Celik, Fonte, Botman, Reinildo – Ikoné, André, Sanches, Bamba – Yazici, Yilmaz.

Foot en direct : comment voir Milan – Lille en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre AC Milan – Lille sur votre tablette ou votre smartphone.