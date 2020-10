Ligue Europa : Sparta Prague – Lille, voir le match en direct et en streaming

Le Sparta Prague reçoit Lille ce jeudi (21h), dans le cadre de la 1ère journée de Ligue Europa. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Dans le groupe H de la Ligue Europa, Lille se déplace en République Tchèque ce jeudi pour y affronter le Sparta Prague (coup d’envoi à 21 heures) à l’occasion de la première journée de la phase de groupes (le Celtic Glasgow accueille l’AC Milan dans l’autre match de la poule). Un résultat positif serait le bienvenu pour se positionner d’emblée comme candidat à la qualification, mais aussi pour redorer le blason français sur la scène européenne après les défaites du PSG et de l’OM et le nul de Rennes en Ligue des Champions.

Les compos probables

Pour cette rencontre, Christophe Galtier voyage avec un groupe au complet mais pourrait faire un peu tourner en laissant par exemple André, Sanches, Yilmaz et Celik sur le banc. Face au 3-4-3 du Sparta, le LOSC devrait évoluer en 4-4-2 avec la paire Ikoné et David en attaque.

Sparta Prague : Heca – Plechaty, Lischka, L. Krejci – La. Krejci, Travnik, Sacek, Hanousek – Dockal – Hlozek, Julis.

Lille : Maignan – Pied, Fonte, Botman, Reinildo – Araujo, Soumaré, Xeka, Bamba – Ikoné, David.

Foot en direct : comment voir Sparta Prague – Lille en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Sparta Prague – Lille sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport