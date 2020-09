Ligue 1 : Nantes – Saint-Etienne, voir le match de foot en direct et en streaming

Nantes reçoit Saint-Etienne ce dimanche (17h00), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Avant ce Nantes – Saint-Etienne, qui est un classique du Championnat de France, force est de constater que les deux équipes ne surfent pas sur la même vague. Les Nantais occupent la 13e place. Pour l’instant, ils se trouvent donc dans le ventre mou de la Ligue 1. C’est logique… En effet, les Canaris ont concédé un résultat nul face à Bordeaux (0-0), vaincu Nîmes (2-1) avant de chuter contre Monaco (1-2). Bilan : 4 points sur 9 pour l’escouade dirigée par Christian Gourcuff. Un succès face à Saint-Etienne permettrait sûrement d’intégrer la première partie du tableau…

Saint-Etienne justement carbure au super depuis le coup d’envoi de la saison. C’est simple, les Verts ont fait un carton plein avec 9 points pris sur 9 ! Au classement, ils sont devancés seulement par Rennes (1er, 10 points) qui a disputé une rencontre de plus. Avant ce Nantes – ASSE, notez que les Stéphanois ont gagné face à Lorient, Strasbourg et Marseille à chaque fois sur le même score (2-0). Six buts marqués, aucun encaissé… Tout va bien pour l’instant en ce qui concerne Saint-Etienne !

Foot en direct : comment voir Nantes – Saint-Etienne en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule solution légale existe en France pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez vous connecter à MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre Nantes – Saint-Etienne, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport