Ligue 1 : Nice – PSG, voir le match de foot en direct et en streaming

Nice accueille le PSG ce dimanche (13h00), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après avoir bien débuté la saison, avec deux succès contre Lens (2-1) et Strasbourg (2-0), Nice a chuté sur la pelouse de Montpellier il y a huit jours (1-3). Forcément, les hommes de Patrick Vieira ont envie de sentir, de nouveau, le parfum de la victoire. A domicile, ils veulent profiter du début de saison inquiétant du Paris Saint-Germain pour obtenir trois points supplémentaires. Histoire de s’installer éventuellement dans le Top 5 de la Ligue 1.

Ce match Nice – PSG est aussi très important pour les Parisiens. Vice-champion d’Europe en titre et souverain en France la saison passée, le club de la capitale française n’a pas brillé depuis le coup d’envoi de cet exercice. Cela s’est traduit par deux défaites contre Lens (0-1) puis face à l’OM (0-1). Ensuite, Angel Di Maria et ses coéquipiers ont peiné pour vaincre Metz au Parc des Princes (1-0). En effet, Julian Draxler a inscrit le but décisif à la… 93e minute de jeu.

Foot en direct : comment voir Nice – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot et Canal+. Quelle que soit l’option, un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only de Mediapro, ou vous connecter à MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre Nice – PSG sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport