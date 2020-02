Ligue 1 : Nîmes – Marseille, voir le match en direct et en streaming

Nîmes accueille Marseille ce mercredi soir (20h45) en Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Ce vendredi 28 février 2020, on assistera au duel Nîmes – Marseille dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Ce match aura lieu au Stade des Costières et il revêt forcément déjà une grande importance pour les deux équipes. D’une part, la formation nîmoise est engagée dans une lutte difficile afin d’assurer son maintien dans l’élite du foot français. Actuellement, Nîmes occupe la 18e place du classement avec 27 points au compteur. Les hommes de Bernard Blaquart ont chuté face à Rennes (1-2) après avoir remporté quatre matches d’affilée en championnat. La venue de l’OM est donc l’occasion d’empocher trois points de plus pour, peut-être, quitter la zone rouge.

Quid de Marseille ? Les Phocéens occupent la seconde place du classement en Ligue 1. Les joueurs d’André Villas-Boas ont 8 points d’avance sur Rennes. Il s’agit clairement d’une avance confortable à ce stade de la saison. Mais attention, il reste encore de nombreux obstacles à franchir avant de composter un ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Samedi dernier, l’OM est tombé dans le piège tendu par les joueurs du FC Nantes. Résultat : une défaite à domicile sur le score de 3 buts à 1. Ce Nîmes – OM est donc une très bonne occasion de prouver, à tous les observateurs, que c’était juste un accident de parcours.

Foot en direct : comment voir Nîmes – Marseille en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : Canal+ Sport. Vous pouvez également vous connecter sur le site de Canal+ sur Internet, afin de visionner le match Nîmes – OM sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.