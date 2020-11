Lille 1-1 Lyon : Garcia et Galtier font la tête

Ni Rudi Garcia ni Christophe Galtier n’étaient satisfaits du résultat entre Lille et Lyon (1-1) dimanche soir.

Lors du choc de la 9e journée de Ligue 1, Lille et Lyon se sont neutralisés (1-1) dimanche soir au stade Pierre-Mauroy. A l’ouverture du score de Jonathan Bamba (22e), l’OL a répondu par un but contre son camp de Mehmet Celik (41e). Réduits à dix avec l’exclusion de Marcelo (50e) pour un second carton jaune, les Lyonnais ont ensuite résisté aux Dogues. Au final, aucun des deux entraîneurs n’est satisfait du résultat.

Garcia visait la victoire

« Un bon point ? Seulement au vu des circonstances et parce qu’on a été réduits à 10 très vite en deuxième période. Sinon, ce n’est pas ce qu’on était venus chercher. On l’a démontré en première période, on a joué. Je pense qu’on ne gagne pas le match parce qu’on ne marque pas les premiers », a réagi Rudi Garcia au micro de Téléfoot. « On a joué, on a développé du jeu et on n’a pas été en danger jusqu’à ce qu’on soit réduits à 10 », a constaté l’entraîneur de l’OL.

Frustration et colère pour Galtier

De son côté, Christophe Galtier n’est pas satisfait par le visage montré par son équipe. « Je ne le prends pas comme si c’était une défaite parce qu’on a pris un point. Mais il y a évidemment de la frustration, un peu de colère », a lâché le coach lillois. « Ça nous laisse un goût très amer, de la déception, de la frustration mais aussi de la colère parce que si mon groupe est ambitieux, il le dit et je l’accompagne, il doit montrer beaucoup plus de caractère dans des situations comme celle-ci », a-t-il grondé. Au classement, Lille est 2e avec 19 points, Lyon 6e avec 14 points.

Images de IconSport