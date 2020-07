Lille : Galtier voit rouge, les autorités mises en cause

Alors que trois de ses joueurs ont été atteints par le coronavirus, l’entraîneur lillois Christophe Galtier tire la sonnette d’alarme.

Trois joueurs de Lille, Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba ont contracté le coronavirus durant leurs congés. L’annonce a été faite samedi par Christophe Galtier après la victoire contre Mouscron (2-1). Lancé sur le sujet du coronavirus, l’entraîneur du LOSC a embrayé avec un coup de gueule contre l’attitude de nombreux français trop imprudents à son goût.

Galtier demande à l’Etat d’intervenir

« Continuons à nous comporter comme nous le faisons et nous allons reconfiner et ce sera le grand bordel. C’est à l’État de prendre des mesures », a-t-il lancé en conférence de presse. « J’ai passé huit jours dans le Sud et ce que j’ai vu… Chez nous, il ne faut pas inciter mais interdire. Je ne suis qu’un entraîneur mais je suis attentivement ce qui se passe dans mon pays. Il faut être plus ferme et en appeler à la responsabilité individuelle », a-t-il prôné.

« J’ai vu qu’il y avait du monde en Bretagne et que chez nous, dans le Nord, il y avait une recrudescence des cas. J’aimerais que chacun soit responsable pour, non pas que l’on puisse reprendre une vie normale, mais au moins une activité professionnelle », a ajouté Christophe Galtier qui redoute un nouveau confinement en cas de recrudescence épidémique.

Alors que le directeur général de la santé Jérôme Salomon a mis en garde contre une deuxième vague, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a regretté que les supporters parisiens présents au Parc des Princes vendredi n’aient pas respecté les règles de distanciation.

Images de IconSport