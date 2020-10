Lille – Lens, voir le match en direct et en streaming

Lille accueille Lens ce dimanche (21h), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Depuis le début de la saison, on peut dire que les deux clubs nordistes majeurs sont à la fête ! En effet, Lille occupe la troisième place du classement en Ligue 1 avec 14 points au compteur. Juste derrière se trouve Lens avec 13 unités ! Les deux écuries surfent sur une très belle vague comme l’attestent leurs derniers résultats. Au cours des cinq matches précédents, les Lillois et les Nordistes ont gagné à 4 reprises et concédé 1 résultat nul.

Ce Lille – Lens est donc très prometteur sur le papier. C’est logique qu’il soit diffusé à partir de 21h ! Au niveau des attaques, on remarque que le LOSC et le RCL sont efficaces avec respectivement 9 et 10 buts inscrits. En revanche, l’équipe de Christophe Galtier est bien plus imperméable sur le plan défensif (2 buts encaissés contre 6 pour les Lensois). Qui sait si cet atout majeur ne sera pas décisif à l’occasion de ce derby Lille – Lens…

Foot en direct : comment voir Lille – Lens en streaming

Comment voir ce duel Lille – Lens via le streaming foot ? Eh bien une solution légale existe afin d’assister en direct à ce match de Ligue 1. Il s’agit de la chaîne Téléfoot. Vous aurez besoin d’un abonnement pour pouvoir y accéder. Ce dernier est accessible sur le site Telefootlachaine. Certains fournisseurs internet proposent Téléfoot. L’offre Pass Mobile Only de Mediapro est aussi une bonne solution pour regarder cette rencontre LOSC – RCL sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport