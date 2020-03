Liverpool – Atletico : Simeone fait une comparaison osée !

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a encensé le gardien Jan Oblak après le match contre Liverpool (2-3 a.p, 1-0).

Ils l’ont fait ! Les Rojiblancos ont réussi à éliminer Liverpool, qui est le champion d’Europe en titre, à Anfield. Après le match, Simeone a déclaré que « ce fut un match pour entrer dans l’histoire, contre un rival extraordinaire ». Pour lui, c’était « l’un des meilleurs » que son équipe ait eu l’occasion d’affronter « en huit ans ». Par ailleurs, Diego Simeone a souligné le fait que l’intensité était « énorme » dans « un stade spectaculaire ».

« El Cholo » a apprécié l’attitude de ses troupes qui n’ont jamais lâché sur la pelouse des Reds. « Ils nous ont poussés jusqu’au bout mais nous nous sommes accrochés. Nous n’avons jamais abandonné le plan que nous avions. Avec les efforts de toute l’équipe, nous avons réussi », a-t-il analysé. Ensuite, Simeone a félicité Jan Oblak.

Simeone cite carrément… Messi

Le dernier rempart a effectué des arrêts qui ont permis à l’Atletico Madrid de tenir le coup. Pour « El Cholo », Oblak est tout simplement comparable à… Lionel Messi même s’ils n’évoluent, bien entendu, pas au même poste sur le terrain. « Je ne doute pas qu’Oblak soit le meilleur gardien de but du monde. Tout comme Messi décide des matchs en attaque, Oblak les décide au but. Mais l’équipe le rend plus puissant. »

