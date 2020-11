Liverpool : Klopp sur la même longueur d’ondes que Tuchel

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp est remonté contre la programmation de la Premier League qui favorise les blessures.

On a parfois le sentiment, certains le prétendent en tout cas, qu’il n’y a qu’en France que les entraîneurs se plaignent du calendrier et des cadences infernales imposées aux joueurs. En Ligue 1, Thomas Tuchel (qui n’est pourtant pas français) use régulièrement de cette défense pour justifier les mauvaises passes de son équipe ou les blessures de ses joueurs. Mais à l’étranger également, certains coachs sont très agacés par la répétition de matchs.

Klopp – « la Premier League doit résoudre ce problème »

C’est le cas de Jürgen Klopp (hasard ou coïncidence, il est allemand lui aussi). « Une équipe qui joue mercredi soir ne devrait pas jouer son match suivant le samedi midi. Ce n’est pas possible, Tottenham a joué jeudi soir à Ludogorets et a joué dimanche à midi. Jouez samedi ou dimanche d’accord, mais pas à midi ! Vous tuez les joueurs ! Vous vous réveillez et vous jouez », a-t-il pointé du doigt après le match nul (1-1) obtenu sur le terrain de Manchester City dimanche après-midi, lors de la 8e journée de Premier League.

« Une vraie phase de récupération est indispensable. La Premier League doit résoudre ce problème, ce n’est pas possible autrement », a réclamé le coach allemand. De son côté, son adversaire du jour Pep Guardiola a soumis une solution partielle au problème, en réclamant la possibilité d’effectuer jusqu’à cinq changements par match, ce qui est le cas un peu partout en Europe ainsi que dans les compétitions européennes. Mais ce que la Premier League refuse par crainte de favoriser les grands clubs vis-à-vis des petits.

