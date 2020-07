Liverpool : Klopp donne une leçon à Lampard

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a recadré son homologue de Chelsea, Frank Lampard qui a jugé les Reds arrogants.

« Pour moi, il n’y avait pas faute de Kovacic, et les événements étaient contre nous sur la pelouse. Mais je n’ai aucun problème avec Klopp. La façon dont il dirige son équipe est fantastique. Félicitations à Liverpool, ils ont gagné le titre, mais attention il ne faut pas être trop arrogant. C’est mon point de vue, mais c’est terminé désormais », a jugé Frank Lampard mercredi après la défaite de Chelsea face à Liverpool (5-3) en Premier League.

Pour Klopp, Lampard doit encore apprendre

Les deux entraîneurs se sont accrochés à la suite d’une faute de Mateo Kovacic sur Sadio Mané en première mi-temps qui a entraîné un coup-franc converti en but par Trent Alexander-Arnold. Sacrés champions d’Angleterre après avoir réussi un championnat exceptionnel, les Reds sont-ils arrogants ? Jürgen Klopp s’en défend et recadre son confrère des Blues. « Nous ne sommes pas arrogants. Frank était manifestement dans un esprit très compétitif et je respecte beaucoup cela », a-t-il répondu.

« De mon point de vue, dans ce genre de situations, on peut dire à peu près ce qu’on veut. Mais après le match, c’est fini. Ce qu’il doit apprendre, c’est de s’arrêter au coup de sifflet final. Il ne l’a pas fait. Parler après coup comme ça, ce n’est pas bien. Frank doit apprendre cela. Il a beaucoup de temps pour apprendre, car il est un jeune entraîneur », a ajouté le coach allemand qui considère que Lampard a eu tort de réagir de la sorte.

Images de IconSport