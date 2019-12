Liverpool : Klopp se fâche tout rouge

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp s’est indigné face aux cadences infernales imposées par le calendrier en Angleterre.

Tradition du Boxing Day oblige, les clubs anglais sont soumis à des cadences infernales en cette fin d’année. 14 équipes de Premier League devront enchaîner deux matchs en 48 heures, ce jeudi (19e journée) puis samedi (20e journée). Ce n’est pas le cas de Liverpool qui ne recevra Wolverhampton que dimanche après s’être rendu à Leicester aujourd’hui. Mais cela n’empêche pas Jürgen Klopp de se montrer solidaire de ses confrères en dénonçant cette hérésie.

Klopp aimerait être entendu

« Aucun des managers n’a de problèmes pour jouer le lendemain de Noël. Mais jouer les 26 et 28 décembre est un crime. Personne ne nous écoute. C’est la même chose chaque année, peu importe ce qu’on dise. Il n’y a aucune raison de donner moins de 48 heures de récupération à une équipe entre deux matchs. Le corps a besoin d’un certain temps pour repartir. C’est la science qui parle, c’est simple. Mais on ne tient absolument pas compte de ça », a-t-il déploré en conférence de presse.

S’il bénéficie de trois jours entre ces deux matchs, le coach allemand doit faire attention à la santé de ses joueurs. Entre le 4 décembre et le 2 janvier, les champions d’Europe – qui viennent de remporter le Mondial des Clubs – sont en effet soumis à une série épuisante de 11 matchs. Un calendrier démentiel qui a notamment obligé Jürgen Klopp à aligner une équipe B face à Aston Villa (défaite 5-0) le 17 décembre en League Cup, sachant qu’il jouait contre Monterrey dès le lendemain à Doha… Du grand délire.

