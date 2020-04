France / Coronavirus : Lizarazu et le brouillard pour la reprise

Le consultant Bixente Lizarazu a évoqué la reprise éventuelle de la saison notamment en ce qui concerne la Ligue 1 française.

L’ancien latéral gauche du Bayern Munich s’est basé sur la date du 11 mai. Les autorités françaises espèrent pouvoir mettre en œuvre le fameux déconfinement à compter de cette dernière. Pour Lizarazu, qui a été interrogé via Le Figaro / Sport 24, il faudra « au moins quatre semaines de préparation pour les joueurs ». A ses yeux, c’est « le minimum pour éviter la casse »… même si les joueurs ne seraient « pas au top » de leur « forme ». Dans « le meilleur des cas », Bixente Lizarazu juge que la saison pourrait s’achever « fin juillet » après avoir repris « mi-juin ».

Le consultant estime que ce serait bien d’enchaîner… directement sur la saison 2020/2021 sans trêve estivale. « Faire en sorte que les joueurs se préparent pendant cinq semaines, terminent l’exercice en cours sur un mois et demi, puis poursuivent la saison d’après dans la foulée. » Il considère que ce serait catastrophique de remettre « un break d’un mois en août ». Cas échéant, « le corps des joueurs » ne comprendrait absolument plus « rien ». Lizarazu pense qu’on « ne peut pas leur faire faire n’importe quoi ».

Lizarazu a une idée liée au déconfinement

Si le gouvernement français choisissait de déconfiner le pays par territoire, Bixente Lizarazu croit que les matches pourraient être organisés autrement. « Pourquoi ne pas imaginer des matchs dans certaines régions de France et pas dans d’autres ? La notion de jouer à la maison ne vaut quasiment plus rien à huis clos. Tu as tes habitudes dans ton stade et sur ta pelouse, le reste… » Pas sûr que cette suggestion, combinée au huis clos, emballe les clubs et les supporters…

Images de IconSport