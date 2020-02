Ligue des Champions : Lizarazu et le problème majeur du PSG

Par le biais du quotidien Le Parisien, le consultant Bixente Lizarazu a livré la raison pour laquelle le PSG n’arrive pas à aller loin en Ligue des Champions.

A ses yeux, l’équipe de Thomas Tuchel n’a aucun concurrent sérieux en Ligue 1 cette saison encore. « Personne ne lui conteste le ballon. Pas plus Lyon que les autres. Et le PSG est performant quand il tient la balle. Alors qu’en Ligue des champions, surtout après la phase de poules, Paris affronte des adversaires plus agressifs. Là, il peut être en situation de devoir défendre », a-t-il analysé.

L’ancien latéral gauche de Bordeaux ou encore du Bayern a ajouté que le PSG est « parfois paumé » sur le terrain lorsqu’il se fait secouer. A ses yeux, ce dernier n’est « pas bon quand il s’agit de gérer la pression ». Cela découle du fait qu’en L1, « l’équipe ne peut jamais travailler cela » puisqu’elle est menacée rarement par ses rivaux.

« Le PSG maîtrise trop et ne souffre pas assez en France », a-t-il insisté. En guise de comparaison, Lizarazu s’est référé à un autre sport majeur : le cyclisme. « C’est comme au vélo. Si tu es sans arrêt sur le même rythme et qu’un type te pousse à accélérer dans la montée, tu peux te retrouver dans le rouge. Et le rouge pour le Paris, c’est de paniquer. »

Lizarazu situe Dortmund par rapport au PSG

A propos du Borussia Dortmund, que le PSG défiera en 8es de finale en C1, Bixente Lizarazu est plutôt optimiste pour le Paris Saint-Germain. Pour lui, le club français ne joue pas dans la même cour que le BVB 09.« Je ne vois pas cette équipe assez forte. Elle est joueuse, mais pas au point de poser des problèmes défensifs. Paris a une marge pour jouer dans son registre. Franchement, se faire taper par Dortmund, ce serait un fiasco. »

Enfin, Lizarazu a tenu à mettre l’accent sur le fait qu’en « termes d’effectif », le PSG « n’est pas moins fort que les autres cadors ». Il considère que c’est « au niveau de la notion d’équipe » qu’on peut avoir « plus de doutes ». Le champion du monde 98 pense que le Paris Saint-Germain a « tout à prouver » au niveau de « la solidarité » et de « la capacité à souffrir ensemble ». Par ailleurs, le consultant attend de « voir l’équilibre défensif face à une top équipe ».

Images de IconSport