Tottenham : Lloris a vécu des jours complètement fous !

Le gardien de but Hugo Lloris (Tottenham) a accordé une longue interview à L’Equipe. Le Français a évoqué plusieurs sujets importants.

Tout d’abord, le dernier rempart des Spurs a parlé de sa blessure sérieuse au niveau du coude qui était intervenue le 5 octobre. Trois mois après cet épisode douloureux, l’international français a le sentiment qu’il était au bout du rouleau. « Je n’ai pas pour habitude de regarder en arrière, mais je pense que l’enchaînement des saisons, des matches, de tout ce qui s’est passé dans les mois précédents, m’a conduit là. » Lloris est persuadé que cela « aurait pu arriver ailleurs » qu’au niveau du coude. Avec le recul, l’ancien joueur de l’OL pense franchement qu’il a eu de « la chance ». En effet, « cela aurait pu être bien plus grave que cela ».

Hugo Lloris sait que « s’il y avait eu une fracture », il aurait pu s’interroger au sujet de sa participation à l’Euro 2020. Heureusement pour lui, il n’y a pas eu non plus « de dommages au niveau des nerfs : juste un ligament et quelques déchirures musculaires ». Malgré tout cela, le portier a rappelé qu’il lui aura fallu « trois bons mois » avant de pouvoir reprendre doucement le chemin de l’entraînement. En plus de cette blessure, Lloris a dû composer avec les départs de Mauricio Pochettino et de l’entraîneur des gardiens Toni Jimenez.

Lloris attend beaucoup de Mourinho

Le Français s’entendait très bien avec les deux hommes. Du coup, cela a été « dur » à accepter puisque « ce n’est jamais agréable de voir des gens que l’on apprécie » mettre les voiles. Toutefois, Hugo Lloris a indiqué que cela faisait « partie du foot ». A ses yeux, les joueurs n’ont pas leur « mot à dire » lorsque cela se produit. Pour lui, il faut « se mettre immédiatement au service du nouvel entraîneur ». Lloris a estimé que cela pouvait aller « vite » avec « des gens de haut niveau » comme José Mourinho. Jusqu’à présent, ses premiers contacts avec le « Special One » se sont « très bien passés » à Tottenham.

Le champion du monde considère que c’est « une opportunité » pour les Spurs d’être entraînés par « l’un des plus grands entraîneurs de ces vingt dernières années, qui a gagné partout ». D’ailleurs, Mourinho a « une mission bien précise » depuis son arrivée au sein du club londonien : gagner « un trophée ». Hugo Lloris a l’impression que les « efforts » des joueurs de Tottenham n’ont pas été récompensés « ces dernières années ». Il espère qu’avec un coach du calibre de José Mourinho, l’écurie va empocher des titres majeurs au cours des mois et des années à venir.

