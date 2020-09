Mercato / OM : Villas-Boas et Longoria évoquent le sprint final

André Villas-Boas et Pablo Longoria se sont exprimés à propos de la suite et la fin du mercato qui approche à grands pas.

Lors de la présentation officielle de Luis Henrique, l’entraîneur et le directeur sportif de l’OM ont parlé, lors d’un point presse retranscrit sur le site du club, du marché des transferts. Pour Villas-Boas, « le mercato peut encore donner des bonnes ou des mauvaises surprises ». Cela signifie que le coach portugais espère des arrivées… tout en craignant des départs importants.

André Villas-Boas a confié que lui et les dirigeants ont « des options de dernière minute au cas où ». Pour l’heure, le technicien juge que « globalement le mercato est réussi, surtout pour jouer toutes les compétitions cette année ». En plus de Henrique, l’OM a validé les venues de Leonardo Balerdi, Pape Gueye, et Yuto Nagatomo. Par ailleurs, l’écurie phocéenne a gardé Alvaro Gonzalez qui était juste prêté par Villarreal la saison passée.

Longoria a déjà les oreilles qui chauffent…

De son côté, Pablo Longoria a mis l’accent sur le fait que Marseille a « un grand effectif comparé aux autres équipes européennes ». Le successeur d’Andoni Zubizarreta pense donc à dégraisser l’effectif avant le coup de sifflet final du marché des transferts. Longoria a souligné le fait que « c’est un mercato compliqué à cause de la situation ». Le dirigeant a révélé qu’il a « réellement commencé il y a 10 jours »

Récemment, le directeur sportif de l’OM a reçu « beaucoup d’appels » téléphoniques. On peut penser que des dirigeants ou encore des agents ont essayé de proposer tel ou tel élément au club français. Pablo Longoria a expliqué que lui et ses supérieurs sont « toujours ouverts pour profiter de cette période de transfert ». Du coup, « on verra comment se termine le mercato ». A suivre…

Images de IconSport