Mercato / OM : une ex-star du club parle de Henrique

Lucho Gonzalez est convaincu que les dirigeants de l’OM ont bien fait de miser sur Luis Henrique (Botago).

En plus de Salomon Kalou (Botafogo), qui a comparé son futur ex-coéquipier à Neymar, Lucho a aussi parlé de l’ailier brésilien. L’ancien milieu de l’OM a fait savoir, via La Provence, que Henrique est « un attaquant très rapide et costaud » sur le terrain. A ses yeux, le joueur âgé de 18 ans a « besoin de peu de touches pour contrôler le ballon et frapper ».

Par ailleurs, Lucho Gonzalez a expliqué que Luis Henrique « aime participer au jeu de son équipe ». Il « ne reste pas dans sa zone » afin d’attendre le ballon. Au final, « El Comandante » croit que Henrique « sera un bon renfort » pour Marseille lors de cette saison 2020/2021. Lucho Gonzalez a un peu « le même style que Benedetto ».

Luis Henrique tout proche de l’OM

Normalement, l’ailier de Botafogo doit passer sa visite médicale vendredi (demain). Ensuite, il signera son contrat en faveur de Marseille. Plusieurs médias évoquent un engagement jusqu’au 30 juin 2025 (En savoir plus). Montant estimé du transfert : 12 millions d’euros. Il s’agit clairement d’un gros pari pour les Phocéens…

Images de IconSport