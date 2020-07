Mercato / OL : Garcia tenté par un joueur, Aulas réservé

A l’Olympique Lyonnais, le profil de Luiz Gustavo (Fenerbahçe) ne fait pas forcément l’unanimité à ce stade…

Si on se réfère au quotidien L’Equipe, on apprend que « l’OL garde un œil sur Luiz Gustavo ». Ce n’est pas illogique. D’une part, Luiz Gustavo était déjà pisté par le club de la capitale des Gaules avant son départ à Fenerbahçe. L’OM avait transféré le Brésilien à Fenerbahçe au début du mois de septembre 2019. Montant de l’opération : 6 millions d’euros. En Turquie, le joueur âgé de 33 ans s’est imposé sans problèmes (35 apparitions, 3 buts et 1 passe décisive).

D’autre part, Rudi Garcia « connaît parfaitement » Luiz Gustavo. Le coach français l’a eu sous ses ordres à l’OM. Forcément, il « ne serait évidemment pas insensible à son arrivée » pendant ce mercato estival. Son expérience, sa polyvalence et son professionnalisme font de lui une belle cible aux yeux de Garcia. L’année passée, le directeur sportif lyonnais, Juninho, songeait à recruter son compatriote.

Luiz Gustavo trop gourmand ?

Pour l’heure, on ne sait pas si le dirigeant a toujours le nom de Luiz Gustavo sur sa short-list. Quid de Jean-Michel Aulas ? Eh bien pour L’Equipe, le « gros salaire » que pourrait réclamer le gaucher le « ferait tiquer ». Au final, les Gones pourraient « attendre un peu » sur ce dossier. Histoire de voir si « sa situation sportive » se décantera, ou non, en Turquie. Notez que Luiz Gustavo « ne serait pas contre un retour en France » après une première expérience concluante à Marseille.

Images de IconSport