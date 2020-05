Lyon : Aulas contre-attaque et menace

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas est furieux suite à la décision de la LFP de clôturer le championnat.

La LFP a suivi la préconisation gouvernementale et entériné le championnat de Ligue 1. Pas de chance pour lui, l’Olympique Lyonnais se retrouve éjecté à la 7e place et ne sera donc qualifié pour aucune Coupe d’Europe la saison prochaine, à moins que la finale de la Coupe de la Ligue puisse se jouer et qu’il l’a remporte face au Paris Saint-Germain (ce qui le qualifierait pour la Ligue Europa), ou qu’il remporte la Ligue des Champions.

Lyon va demander des dommages et intérêts

Cette situation a fait enrager le club rhodanien qui se laisse la possibilité de porter plainte. « Compte tenu de l’arrêt du Championnat de France de Ligue 1, décrété aujourd’hui par la Ligue, l’Olympique Lyonnais se réserve la possibilité d’intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d’autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros », a réagi l’OL dans un communiqué.

Aulas conteste trois points

Le président Jean-Michel Aulas a ensuite précisé le propos. « Nous contestons trois points. L’arrêt du championnat décidé par la LFP sur un certain nombre d’informations qui ne sont pas des décrets d’État, avec notamment les dernières déclarations de la ministre Roxana Maracineanu sur le fait de pouvoir jouer à huis clos et devant moins de 5 000 personnes. Nous trouvons que la Ligue s’est précipitée pour l’arrêt des championnats. Nous avions imaginé un certain nombre de scenarii autres, avec des play-offs qui auraient pu intéresser un certain nombre de diffuseurs », a-t-il expliqué.

« Nous contestons aussi le choix de la Ligue de retenir ce critère de classement choisi par la FFF qui n’attribuait pas de titre de champion (pour les championnats amateur). On voit que ce classement n’est pas logique. Je ne veux pas attaquer un club plus qu’un autre mais Nice a plus joué que nous à domicile et n’a affronté qu’une fois le PSG et Lyon deux. Ce n’est pas une décision sans conséquence, comme pour les amateurs. Il y a des enjeux considérables. Dans les dix dernières années, l’OL a comblé au moins trois fois son retard sur le deuxième alors qu’il avait plus de dix points de retard », s’est-il plaint.

« C’est une perte de chance très importante, valorisée financièrement. On va la réclamer sous forme de dommages et intérêts, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d’euros », a prévenu Aulas. « La gouvernance de la Ligue a vécu avec cette crise. Il faudra que Noël Le Graët en tire les conséquences en tant que président de la Fédération française. La gestion a été mal faite. Il y a eu des décisions mal bordées. La relation avec les diffuseurs a été étonnante. La gouvernance dans cet épisode a été discutable, la quasi-totalité des présidents le pense. Il y a probablement des enjeux différents. Il y a un certain nombre de choses qui n’auraient pas dû se passer et nous n’en resterons pas là », a menacé le président lyonnais.

Images de IconSport