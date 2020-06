Lyon : Aulas dénonce cette offensive malveillante

Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’est défendu suite à la parution d’un article de L’Equipe.

Jean-Michel Aulas a tout tenté pour défendre les intérêts lyonnais – et selon lui du football français tout entier, en s’élevant contre la décision de la Ligue de Football Professionnel de stopper définitivement la saison de Ligue 1. Une attitude qui lui a valu des critiques, ainsi qu’un article spécial de L’Equipe intitulé « Seul au monde ? » dans lequel le quotidien écrit que le président de l’OL « a essuyé pendant le confinement plusieurs revers qui ont égratigné son prestige et nui à son club. »

Aulas écoeuré par la charge de l’Equipe

Usant de son droit de réponse, le patron du club rhodanien s’est érigé contre ces propos qu’il juge décalés par rapport à la réalité. « Vous avez publié dans votre édition du jour sous la plume de Régis Dupont un article qui m’est intégralement consacré sous un angle volontiers négatif. J’aurais trouvé élégant, pour ne pas dire légitime, que votre journaliste m’interroge plutôt que de se contenter d’affirmations parfois erronées, parfois incomplètes, le tout en se reposant sur des propos anonymes », a-t-il déploré.

« Je suis écœuré qu’on puisse sous-entendre de telles choses et c’est bien mal me connaître de les laisser croire, ou alors être d’une horrible mauvaise foi », a-t-il poursuivi. « Tout le monde s’accorde à penser, que cette décision a été prise beaucoup trop tôt, avec des conséquences terribles pour l’ensemble des clubs français, et en particulier pour ceux qui réalisaient le plus de chiffre d’affaires. Rien, absolument rien, n’obligeait la Ligue à prendre une telle décision qui était, comme l’a écrit le juge du Conseil d’Etat, de l’unique responsabilité de la Ligue de Football Professionnel », s’est-il défendu.

« Permettez-moi de vous répondre non, je ne suis pas seul du tout. Je tiens à votre disposition les très nombreux témoignages que j’ai reçus ce matin après la publication de votre double page, me réconfortant si j’avais besoin de l’être. Après Guy Roux qui disait samedi dernier que le football français n’en serait pas là si j’étais resté au Conseil d’Administration de la Ligue, j’ai reçu, entre autres, un message de Bernard Tapie qui me rappelait ‘Au moins nous, nous avons tenté et souvent même réussi à donner du bonheur à des gens qui ont peu l’occasion d’en avoir’. Ce témoignage, comme les autres, me touche et montre que, tant sur la forme que sur le fond, vous avez, je crois, mal agi », a conclu Jean-Michel Aulas.

