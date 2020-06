Lyon : Aulas pose une question à 800 M€

Le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a de nouveau critiqué la décision de stopper la saison de Ligue 1.

Malgré l’évolution visiblement positive de l’épidémie, malgré aussi la reprise annoncée de la plupart des championnats européens à commencer par ceux d’Allemagne (15 mai), d’Espagne (14 juin), d’Angleterre (17 juin) et d’Italie (20 juin), la France campe sur ses positions prises début mai : la saison de Ligue 1 est terminée. Ni le Gouvernement, ni la Ligue de Football Professionnel, qui se renvoient la balle de la responsabilité, n’ont la volonté de faire marche arrière. Au grand dam du président lyonnais, Jean-Michel Aulas.

Le Gouvernement et la LFP se renvoient la responsabilité

« Quand on voit ce qu’il se passe dans tous les grands pays d’Europe qui ont déjà repris ou qui reprennent, on ne comprendrait pas pourquoi on ne peut pas le faire. C’est une nécessité que la Ligue 1 reprenne et aille à son terme car l’UEFA l’avait demandé et que la France s’est distinguée en prenant une décision qui est contraire à ce que souhaitait l’UEFA », a-t-il défendu au micro de Canal+.

« La décision qui a été prise n’est pas claire puisque la Ligue dit : ‘c’est parce que le Premier ministre a dit qu’on s’arrêtait’. Le Premier ministre a dit : ‘non, c’est à la Ligue de prendre la décision’. Je pense que la Ligue ne doit pas, ne peut pas répondre sur le champ en essayant de se défausser par avance. Il faut vraiment que la Ligue arrête de prendre des décisions sans réfléchir », a asséné le président de l’OL qui souligne le gouffre financier de cette décision.

800 M€ de pertes pour la Ligue 1 selon Aulas

« Aujourd’hui le déficit d’exploitation est de probablement 800 millions d’euros donc il faut qu’on se mette autour de la table et qu’on imagine sérieusement ce qui est dans l’intérêt général du football et des clubs, et non pas d’une institution qui a été fortement dépassée pendant cette période », a ajouté Jean-Michel Aulas qui pointe la mauvaise gestion selon lui, de la part des dirigeants de la LFP Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot.

