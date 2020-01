Lyon : Aulas profite de l’occasion pour mettre un taquet ciblé

Jean-Michel Aulas aime jouer au chat et à la souris avec la presse. Après la victoire à Bordeaux, le président lyonnais en a profité.

Après les qualifications en 16es de finale de la Coupe de France et en demies de la Coupe de la Ligue, Lyon a conquis une troisième victoire d’affilée en ce début d’année 2020. Les hommes de Rudi Garcia se sont imposés (1-2) à Bordeaux après avoir pourtant concédé l’ouverture du score, grâce à des buts de Maxwell Cornet et Moussa Dembélé. Pour Jean-Michel Aulas, c’est la preuve que son équipe est sur la bonne voie. Et que la presse raconte n’importe quoi.

Aulas s’en prend à la presse et soutient Garcia

« On a vu un match de football de la part de l’OL, qui était exactement le contraire de ce que j’ai lu dans L’Equipe et dans un certain nombre de journaux ces derniers jours. On m’a dit qu’on ne jouait pas très bien au football. Mais là, j’ai vu un grand match de l’Olympique Lyonnais, qui aurait pu gagner très nettement », a taclé le président lyonnais. « La fin a été un peu tendue. Heureusement, la VAR a permis de rectifier », refusant le but du défenseur bordelais Laurent Koscielny pour un hors jeu de deux centimètres.

« On est satisfaits, car on gagne dans un contexte médiatique compliqué, où notre entraîneur est souvent tancé pour des choses qui ne lui appartiennent pas », a-t-il insisté. J’ai trouvé que notre équipe a fait un grand match, très collectif. Avec une qualité de jeu incroyable puisqu’on a dû se créer une bonne dizaine d’occasions. Il faut féliciter Rudi Garcia », a conclu Jean-Michel Aulas. Ce succès fait du bien à l’OL qui passe provisoirement de la 12e à la 6e place au classement, à quatre longueurs du podium.

Images d’IconSport