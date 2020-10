Lyon : cette légende de l’OL en veut à Garcia, elle explique pourquoi

L’ancien entraîneur des gardiens de Lyon, Grégory Coupet n’a pas aimé travailler avec Rudi Garcia la saison passée. Il raconte.

Rudi Garcia n’a pas que des amis dans le métier, ce n’est pas Dimitri Payet qui dira le contraire. A Lyon également, l’entraîneur est discuté depuis le jour de son arrivée. Par une partie des supporters qui ont déploré le choix du club de confier les rênes de l’équipe à l’ancien Marseillais. Mais aussi à l’intérieur du club, à l’image de Grégory Coupet, désormais entraîneur des gardiens à Dijon. Il se souvient de leur rencontre.

Garcia cherche à s’imposer sans dialoguer

« La relation n’était pas hyper fluide avec Rudi. J’avais mal vécu l’éviction de son prédécesseur Sylvinho, que j’adorais. Il était rigoureux mais, en arrivant, il a cherché à s’adapter à nous. Rudi, lui, a cherché d’entrée à s’imposer sans dialoguer », a-t-il regretté. « Un exemple parmi d’autres, dès qu’il est arrivé, il m’a dit : Hors de question que le troisième gardien soit là lors des veilles de match », se souvient l’ancien international français et coach des gardiens de l’OL.

« Je lui ai répondu que ce numéro trois, Anthony Racioppi, était prévu pour être numéro 2 et que, s’il faisait ça, il me le tuait sportivement. Il n’a rien voulu entendre. A moi ensuite d’aller expliquer ça aux gars. Je ne fonctionne pas comme ça. Il m’a déçu », a conclu Coupet. Malheureusement pour lui, les résultats de Garcia ne plaident actuellement pas en sa faveur (Lyon est 10e avec 10 points pris en 7 matchs), exceptions faites de ses victoires en Ligue des Champions face à la Juventus Turin et Manchester City.

Images de IconSport