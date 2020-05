Lyon : cette décision rend fou Aulas

L’Allemagne a choisi de relancer la Bundesliga dans une semaine ! Le président de l’OL Jean-Michel Aulas ne décolère pas.

« Après évaluation de tous les arguments, le présidium de la DFL a décidé aujourd’hui de reprendre la compétition en Bundesliga 1 et 2 à partir du 15 mai », a annoncé la Ligue allemande de football mercredi, quelques heures après avoir reçu le feu vert de la chancelière Angela Merkel. Contrairement à la Ligue 1 mise à l’arrêt définitif par le Gouvernement et la LFP, la Bundesliga va donc reprendre dans une semaine ! L’Allemagne est-elle imprudente, ou la France s’est-elle trop précipitée ?

« Dans un mauvais chemin » pour Aulas

Jean-Michel Aulas a choisi son camp. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Pour tous les gens qui sont raisonnables et qui avaient pour principal argument, pour nous dire d’arrêter, que tous les autres championnats allaient s’arrêter, une étape très importante a été franchie aujourd’hui », a-t-il confié à L’Equipe, en référence à la décision allemande. Même s’il n’a qu’un mince espoir, le président lyonnais ne désespère pas que les autorités françaises fassent marche arrière.

« Les choses se précisent. J’ai noté près de dix pays européens où on a recommencé l’entraînement. Donc, on peut vraiment s’interroger. En adaptant nos méthodes, on aurait probablement pu finir le championnat », a-t-il considéré. « On est dans un mauvais chemin, ce n’est peut-être pas trop tard pour essayer d’imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent sur le plan politique : on avait jusqu’à fin août et peut-être même début septembre pour terminer », a ajouté Jean-Michel Aulas.

