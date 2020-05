Lyon : une fronde en préparation contre Aulas

Les prises de position de Jean-Michel Aulas agacent fortement certains de ses confrères qui pourraient tenter de se venger.

Jean-Michel Aulas tente par tous les moyens de faire invalider la décision de la Ligue de Football Professionnel de mettre un terme définitif à la saison de Ligue 1. Une décision qui n’arrange pas l’Olympique Lyonnais, 7e et non qualifié pour les prochaines coupes d’Europe. Au-delà de ses recours déposés, ce week-end, le président s’est également associé à Amiens pour soutenir le club picard, 19e et donc relégué en Ligue 2. Ce dernier a réclamé une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine.

Aulas répond à Nicollin et Eyraud

« Signez la pétition », a réagi JMA sur Twitter. « Il signe des pétitions pour jouer à 22, alors qu’il nous réclame de jouer à 18 depuis des années », a ironisé le président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin. Réponse immédiate du Lyonnais : « Pour clarifier ce que dit Laurent Nicollin, je soutiens Amiens contre l’arrêt prématuré de la L1, je ne suis pas favorable à une L1 à 22 équipes », a-t-il rectifié. Ses postures agacent pas mal de ses confrères.

De présidents prêts à le destituer du collège de Ligue 1 ?

A tel point que certains envisagent de boycotter le rendez-vous prévu vendredi du collège de la Ligue 1 (lié à la LFP) que préside Jean-Michel Aulas, selon L’Equipe. Des présidents seraient même favorables à sa destitution de l’instance, ce qui aurait notamment pour effet de l’empêcher d’assister au conseil d’administration de la LFP en tant qu’invité. Parmi eux figurerait Jacques-Henri Eyraud (OM), avec qui il a un fort contentieux depuis plusieurs semaines. Invité à réagir à cette information, le président lyonnais a répondu : « Qu’il s’occupe de son vestiaire ! », en référence à la défiance des joueurs marseillais à l’égard de JHE. Belle ambiance…

Images de IconSport