Lyon : Juninho fait une Leonardo et se lâche sur les joueurs

Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho s’est montré ferme voire vexant à l’égard des joueurs.

Souvenez-vous l’été dernier, quand il retrouva le poste de directeur sportif au Paris Saint-Germain, Leonardo avait tapé du poing sur la table en déclarant notamment que ceux qui n’étaient pas contents d’être dans la capitale n’avaient qu’à s’en aller. La star Neymar était alors le premier visé. Une manière de réaffirmer l’autorité de l’institution et d’avertir que les états d’âme des uns et des autres n’avaient pas leur place dans un club de très haut niveau. De passage en conférence de presse mercredi, Juninho l’a imité.

Ceux qui n’ont pas envie doivent partir

« Si des joueurs n’ont pas envie de jouer pour nous, alors ils doivent partir », a lancé le Brésilien, dont beaucoup d’observateurs ont jugé négativement son apport depuis son arrivée l’été dernier. Le directeur sportif de l’OL souhaite-t-il montrer qu’il est un patron ? « C’est juste une analyse de ma part, j’ai le droit de la faire. On a un effectif qui a beaucoup de qualité, mais on n’a pas réussi à créer l’état d’esprit idéal et on a laissé passer des points à la maison qui nous auraient permis de ne pas terminer à la 7e place », a-t-il déroulé.

Très peu de joueurs lyonnais ont le niveau supérieur pour Juninho

Juninho s’en est ensuite pris avec force aux joueurs, sans complaisance. « C’est une équipe où il y a un manque de leaders dans l’effectif. En arrivant, j’ai rencontré certains joueurs qui n’étaient pas contents d’être là, j’étais un peu surpris. Il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer à un niveau plus élevé que le nôtre. On a discuté avec certains. Il y aura des départs et des arrivées, l’état d’esprit sera fondamental. Ceux qui ne seront pas contents vont partir », a-t-il asséné.

Images de IconSport