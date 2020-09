Lyon : le coup de gueule de Lopes

Le gardien de but Anthony Lopes était très agacé après le match nul (0-0) concédé à domicile par Lyon face à Nîmes vendredi soir.

Comme pour le Paris Saint-Germain en plein creux de la vague, il semble déjà loin le temps où l’Olympique Lyonnais brillait en Ligue des Champions, éliminant tour à tour la Juventus Turin puis Manchester City. Un mois plus tard, ces mêmes lyonnais viennent de concéder le match nul (0-0) à domicile face à Nîmes, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Un résultat décevant qui fait suite à un nul à Bordeaux (0-0) et une défaite à Montpellier (2-1). Autre saison mais même bilan : le club rhodanien est déjà décroché du peloton des prétendants européens.

« Inadmissible » pour Lopes

Après avoir été privés de coupes d’Europe cette saison pour avoir terminé à la 7e place en championnat au moment de l’arrêt de la Ligue 1 en mars dernier, les coéquipiers d’Anthony Lopes n’ont visiblement pas retenu la leçon. Le gardien de but est très remonté. « Est-ce qu’il faut s’inquiéter ? Je pense. Enfin, s’inquiéter c’est un grand mot, mais 5 points sur 12 en étant l’Olympique Lyonnais, c’est tout simplement inadmissible », a-t-il lancé au micro de Téléfoot. « On se doit de faire carton plein à domicile, on connait ces matchs-là, ils sont ultra-importants pour prendre le maximum de points. »

« Il faut créer une forteresse ici et on a encore laissé deux points ici. On passe une semaine très compliquée, il va falloir se remettre au travail. De la colère ? Bien évidemment. Quand on ne gagne pas à domicile, il y a de la frustration, de l’énervement. Il faut essayer d’avancer », s’est agacé Lopes. Il y a quatre jours avant d’aller à Montpellier, l’entraîneur Rudi Garcia visait ouvertement la place de leader. Désormais, l’OL pourrait glisser dans le deuxième tiers du classement en fonction des résultats du week-end.

Images de IconSport