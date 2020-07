Lyon / PSG : Aulas change de ton sur l’affaire Juninho – Neymar

Tout en défendant Juninho, le président lyonnais Jean-Michel Aulas admet qu’il a peut-être été maladroit en évoquant le cas Neymar.

« Neymar a signé à Paris uniquement pour l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait, et maintenant il souhaite partir avant la fin de son contrat. Le problème est que l’establishment au Brésil a la culture de la cupidité. Il veut toujours plus d’argent. C’est simplement ce qu’il a appris », a notamment lancé Juninho lors d’un long entretien au Guardian. Ses propos n’ont pas plu au directeur sportif parisien Leonardo qui lui a demandé de ne pas parler du PSG. A quoi Jean-Michel Aulas a suggéré que Leo n’avait rien compris du propos de Juni.

Pour Aulas, Juninho ne voulait pas attaquer Neymar ni le PSG

Quelques heures plus tard, le président de l’OL a finalement tenté d’éteindre le feu au micro de RMC. » Je vais défendre Juni. Cet article, dans un journal international, long, l’entretien a duré 2h30, il est basé sur le Brésil et ce qu’il ressent par rapport à la situation là-bas. Ça m’a bouleversé. Ce que dit Juni, j’aimerais que tous les gens qui aiment le foot puissent l’exprimer de manière tout à fait ouverte. Des choses, dans certains pays, se passent et sont terribles. Quand c’est son pays et qu’on est expatrié… Je trouve assez bien que Juni ait eu le courage, la lucidité et une forme de savoir-vivre de l’exprimer », a-t-il défendu.

« Il voudrait que les Brésiliens ne jouent pas pour l’argent mais pour les titres. Il adore Neymar, il dit d’ailleurs qu’il est probablement le joueur le plus doué. Il n’était pas obligé de le prendre comme exemple. Je ne dis pas qu’il a tout bien fait. Mais il a pris cet exemple, pas pour attaquer le PSG, plutôt pour montrer que l’argent ne faisait pas tout », a concédé JMA. « J’ai dit des choses très positives sur le PSG pendant la crise du coronavirus. Je souhaite au PSG de gagner la Ligue des Champions, ce sera pour Leo un retour sur son travail. Parce qu’il fait du bon travail », a-t-il ajouté pour tenter de désamorcer le conflit.

Images de IconSport