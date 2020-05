Lyon : les instances répliquent, la plainte d’Aulas ne sert à rien

La LFP et le ministère des Sports semblent sereins face à la plainte du président lyonnais Jean-Michel Aulas.

Le premier ministre Edouard Philippe l’avait annoncé mardi devant l’Assemblée nationale, la Ligue de Football Professionnel l’a officialisé jeudi : les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sont terminés pour cette saison. Alors qu’il restait encore dix journées à disputer, cette décision ne fait pas que des heureux, à commencer par Lyon, non qualifié pour les Coupes d’Europe la saison prochaine, qui s’estime lésé et va demander des dommages et intérêts pour compenser la lourde perte financière de ce choix des instances.

Maracineanu et Quillot sereins face à la plainte d’Aulas

Cette menace n’impressionne visiblement pas les autorités. A commencer par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. « On ne pourra pas les éviter, même par la loi. Ce que nous faisons, c’est renforcer les décisions de fédérations pour qu’elles puissent changer leurs règlements. Sur le fond, ça ne va pas sécuriser les décisions. (…) Maintenant, j’en appelle à la solidarité et la responsabilité de chacun. S’ils veulent aller au tribunal, qu’ils y aillent », a-t-elle réagi au micro de RMC.

De son côté, le directeur général de la LFP Didier Quillot est sûr de son coup. « Bien sûr qu’il y aura des recours, des clubs ne sont pas satisfaits de cette décision et en feront. Mais nous avons fait une analyse juridique en amont, on a fait faire ce qu’on appelle une ‘legal opinion’ par des avocats, on a eu un avis juridique de la fédération, et sur la base de ces avis on a pris notre décision. Que ce soit l’arrêt du championnat ou le classement, ce sont des décisions solides juridiquement. Il y aura des recours oui, mais encore une fois nos décisions sont solides », a prévenu le dirigeant de la Ligue.

Images de IconSport