Lyon : l’UEFA donne raison à Aulas

Aleksander Ceferin donne raison à Jean-Michel Aulas concernant la prétendue date butoir préconisée par l’UEFA pour terminer les championnats.

Jean-Michel Aulas ne désarme pas depuis l’annonce officielle de la LFP d’entériner la saison de Ligue 1 après 28 journées. Le président lyonnais a notamment posé des recours et rappelé que contrairement à une idée reçue, l’UEFA n’a pas donné le 3 août comme date butoir pour terminer les championnats. Au contraire, l’instance européenne incitait avant tout chaque pays à relancer les compétitions pour terminer les épreuves. Dans une lettre rapportée par Le Parisien, Aleksander Ceferin met les choses au clair.

Les dates de l’UEFA n’étaient que des recommandations

« La recommandation de l’UEFA était clairement d’encourager les associations et les ligues nationales à faire de leur mieux pour terminer les championnats nationaux en cours, soit dans le format d’origine, soit dans un format adapté, si nécessaire », a-t-il rappelé. « Quant à savoir si l’UEFA a effectivement donné à ses associations membres un délai au 3 août pour terminer leurs championnats nationaux, la clarification suivante devrait répondre à votre question », a-t-il poursuivi.

« Les dates du 20 juillet (pour les associations nationales classées 16 à 55) et du 3 août (pour celles classées 1 à 15) ont été mentionnées dans les présentations faites lors des réunions avec secrétaires et présidents des 55 associations membres de l’UEFA le 21 avril et lors des réunions entre l’UEFA, les groupes de travail ECA (Association des clubs européens) et EL (Union des Ligues européennes). Cependant, nous avons toujours mentionné lors de ces réunions que ces dates ne sont que des recommandations, formulées à titre provisoire et non pas officiel », a éclairci le président de l’UEFA.

