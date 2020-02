Manchester City exclu de Ligue des Champions ! Tebas veut faire aussi tomber le PSG

Et maintenant, voilà le Brexit pour Manchester City ! Le club anglais a été exclu des Coupes d’Europe pour les deux prochaines saisons.

Coup de tonnerre sur l’Europe du football ! L’UEFA a pris la décision de sanctionner Manchester City en l’excluant de toutes les coupes d’Europe lors des deux prochaines saisons, pour avoir commis « de sérieuses violations du fair-play financier ». Il lui est reproché d’avoir évalué « à l’excès ses revenus de sponsoring dans ses comptes » sur la période 2012-2016. Cette sanction est assortie d’une amende de 30 millions d’euros.

Manchester City fait appel devant le TAS

L’actuel dauphin de Premier League, qui doit affronter le Real Madrid dans les prochains jours en 8es de finale de la Ligue des Champions, s’est dit « déçu » mais « pas surpris » par cette annonce. « Le club a toujours anticipé la nécessité ultime de rechercher un organisme indépendant pour examiner de manière impartiale l’ensemble des preuves qui vont dans notre sens », s’est-il défendu, accusant ainsi l’UEFA d’être partial.

« Il s’agit d’une affaire initiée par l’UEFA, instruite par l’UEFA et jugée par l’UEFA. Ce processus préjudiciable étant désormais terminé, le club s’efforcera d’obtenir un jugement impartial le plus rapidement possible », a ajouté le champion d’Angleterre en titre qui va donc faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Tebas se réjouit

De son côté, un homme jubile. Il s’agit du président de la Ligue espagnole qui n’a cessé d’appeler à des sanctions contre Manchester City, mais aussi le Paris Saint-Germain ces dernières années. « L’UEFA prend enfin des mesures décisives. Faire respecter les règles du fair-play financier et sanctionner le dopage financier est essentiel pour l’avenir du football. Nous demandons depuis des années que des mesures sévères soient prises contre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Mieux vaut tard que jamais », a écrit le dirigeant espagnol sur Twitter.

Images de IconSport