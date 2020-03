Manchester City : Guardiola ne se voile pas la face

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a tiré un premier bilan de son équipe après la victoire obtenue en League Cup.

Distancé par Liverpool en championnat, Manchester City a remporté la League Cup dimanche en s’imposant (2-1) face à Aston Villa. Si tout trophée est toujours bon à prendre et s’il s’en réjouit, l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola ne met toutefois pas sur le même pied d’égalité cette victoire avec un sacre en Premier League.

Une saison moins réussie que la dernière selon Guardiola

« Selon moi, le plus beau titre c’est celui de la Premier League, et nous n’allons pas le gagner. Alors non, je ne pense pas que nous pourrons faire mieux que la saison dernière », a-t-il jugé sans langue de bois. J’ai toujours pensé que les championnats sont les compétitions les plus difficiles à remporter car il faut être constants au quotidien. Nous sommes assez constants, mais peut-être pas autant que la saison dernière », a-t-il constaté en conférence de presse.

« D’un point de vue comptable, nous sommes plutôt bien, donc si cette saison de Premier League était normale, nous pourrions gagner. Mais une autre équipe est exceptionnelle… », a conclu l’entraîneur de Manchester City qui pointe à 22 longueurs de Liverpool au classement. Si par bonheur son équipe parvenait à remporter la Ligue des Champions (elle a remporté son 8e aller à Madrid, 1-2), sa saison serait néanmoins, à n’en pas douter, jugée réussie…

Images de IconSport