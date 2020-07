Manchester City sauvé par le TAS, Mourinho et Klopp critiquent

Jürgen Klopp et José Mourinho ont accueilli très froidement la décision du TAS de lever la suspension infligée par l’UEFA à Manchester City.

Sanctionné de deux ans de suspension de toutes compétitions européennes et de 30 millions d’euros d’amende par l’UEFA pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, Manchester City a vu sa peine réduite à seulement 10 millions d’euros d’amende par le Tribunal Arbitral du Sport. Un grand soulagement pour le dauphin de Premier League qui pourra donc disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ses concurrents sont en revanche circonspects, à l’image des entraîneurs de Tottenham José Mourinho et de Liverpool Jürgen Klopp.

« Une décision honteuse » pour Mourinho

« Dans tous les cas, c’est une décision honteuse. Si Manchester City n’est pas coupable, vous n’êtes pas puni d’une amende de 10 millions d’euros. Car si vous n’êtes pas coupable, vous ne devriez pas avoir d’amende. S’ils sont coupables, la décision est également une honte et ils devraient être bannis de la compétition », a tranché le Special One. Pour rappel, cette amende est liée au manque de communication de City à l’adresse de l’UEFA, tandis que la suspension était liée à des contrats de sponsoring jugés surévalués.

« Pas une belle journée pour le football » selon Klopp

« Je suis content que Manchester City puisse participer à la Ligue des Champions la saison prochaine car ils auraient pu avoir des matchs en moins et être plus frais en Premier League », a plaisanté le coach des Reds. « Mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que c’était une belle journée pour le football, hier », a-t-il pointé du doigt.

« Le fair-play financier est une bonne idée. Il est là pour protéger les équipes et la compétition, de sorte que personne ne dépense trop et pour s’assurer que l’argent que les clubs qui veulent dépenser provient de bonnes sources. J’espère qu’il reste d’actualité parce qu’il fixe la frontière jusqu’où vous pouvez aller, et pas au-delà, et c’est bon pour le football », a rappelé Jürgen Klopp.

