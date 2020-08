Manchester City – Real : Guardiola craint l’OL pour deux raisons

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, s’est exprimé au sujet de l’OL qui sera l’adversaire de son équipe en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Tout d’abord, le coach espagnol a évoqué le succès face au Real Madrid en 8e de finale retour de la C1 (2-1, 2-1 à l’aller). Interrogé par BT Sport, Guardiola a déclaré que « quand on joue contre Madrid, on réalise à quel point ils sont bons ». Le technicien a rappelé que ses joueurs ont « marqué sur deux de leurs erreurs »… signées Raphaël Varane. « En première période, on a eu du mal avec l’humidité (de l’air), on ne s’y attendait pas. Cela n’a pas été facile, ça a été mieux en seconde période », a-t-il souligné.

Pep Guardiola a ajouté que les Citizens savaient pertinemment « qu’ils ne paniqueraient pas » et qu’ils allaient souffrir. « Pour nous, c’est important de les battre deux fois et d’éliminer l’équipe de Zinédine Zidane, qui ne l’avait jamais été. Mais on est là pour essayer de gagner la C1, ce n’est qu’une étape », a-t-il rappelé. La prochaine, en quarts de finale de la Ligue des Champions, se nomme tout simplement Olympique Lyonnais. En effet, les Gones ont réalisé un exploit retentissant en éliminant la Juventus Turin (1-2, 1-0).

Guardiola ne sous-estime pas l’OL

En vue de ce match, Pep Guardiola a rappelé une chose importante. « Lyon est là. La saison dernière, nous avons joué contre eux et nous avons perdu puis fait match nul. Nous n’avons pas pu les battre, c’est ça la réalité. Je me souviens de l’aspect physique auquel nous avons eu à faire face », a-t-il expliqué. En plus de cette première raison de se méfier de Lyon, Guardiola a vanté les mérites de son homologue : Rudi Garcia.

« Rudi Garcia connaît très bien son équipe. Je connais les qualités de cet entraîneur, qui a entraîné dans plusieurs pays. » Au final, l’ancien entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone croit qu’il « reste beaucoup d’équipes extraordinaires ». Du coup, il est hors de question pour lui de considérer l’Olympique Lyonnais comme une formation de seconde zone.

