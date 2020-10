Manchester City : quand Sterling chambre tranquillement l’OM…

L’attaquant de Manchester City, Raheem Sterling s’est autorisé un petit chambrage des Marseillais après la victoire (0-3) au Vélodrome.

L’OM s’est fait déchirer (0-3) par Manchester City mardi soir au stade Vélodrome lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Si les Olympiens ont fait un zéro pointé en deux matchs avec aucun but marqué, les Citizens caracolent quant à eux en tête du groupe avec six points au compteur. De quoi rendre Raheem Sterling heureux.

Sterling – « sorry ma gâtée »

Après la rencontre, l’attaquant anglais (ami de l’ancien latéral de l’OM Benjamin Mendy qui lui a visiblement partagé ses orientations musicales) a taquiné les Marseillais. « Sorry ma gâtée », a-t-il posté sur Twitter, en référence au titre « Bande Organisée » de Jul. Une catastrophe européenne, c’est aussi ça Marseille, bébé… Petit chambrage gentillet, mais néanmoins mérité vu la pauvre performance des hommes d’André Villas-Boas hier soir.

« Sur une note plus sérieuse : je suis heureux d’avoir aidé l’équipe avec cette victoire et je suis content d’avoir rejoué dans ce stade incroyable, même si les fans ont manqué ! On se revoit bientôt Marseille, respect », a complété Sterling dans un autre tweet histoire de s’éviter une avalanche de réponses hostiles, qui n’ont pas manqué d’arriver quand même.

