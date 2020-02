Bordeaux – OM : Mandanda sort l’excuse entendue… 10 000 fois

Le gardien de but Steve Mandanda (OM) s’est exprimé suite au match Bordeaux – Marseille qui a eu lieu dimanche soir (0-0).

Lors de cette rencontre, qui comptait pour la 22e journée de Ligue 1, le portier et ses coéquipiers n’ont pas réussi à prendre l’ascendant. Après le match, Mandanda a reconnu aisément que c’était « un match difficile » pour l’OM. Pour lui, son équipe a eu « un peu de réussite aussi avec ce but annulé et cette barre ». Au final, l’international français n’est pas mécontent de repartir du Stade Matmut-Atlantique avec un point dans la besace.

« Quand on arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre, c’est ce que l’on a fait. Même si Rennes revient à trois points », a-t-il analysé. Steve Mandanda a avancé une excuse afin d’expliquer la prestation décevante de Marseille contre Bordeaux. « Il y a quand même un peu de fatigue car on enchaîne les matches et il n’y a pas beaucoup de jours de récupération, donc forcement c’est compliqué. Il faut se contenter de ce point, récupérer et enchaîner mercredi.

Villas-Boas et le « mur » Mandanda

Dans deux jours, l’OM défiera Saint-Etienne au Stade Geoffroy-Guichard. De son côté, l’entraîneur André Villas-Boas a encensé Mandanda. A ses yeux, le dernier rempart a été décisif contre les Girondins. « Il a fait deux arrêts impossibles, en première mi-temps et encore un autre en deuxième mi-temps avec cette tête, c’est vrai. Cette saison, il est là pour nous, il nous a sauvés sur plusieurs matches. »

Le Portugais a tenu à souligner le fait que c’était « un match ouvert, bien à regarder » pour les spectateurs. Au passage, « AVB » a rappelé que son équipe aussi a eu « des situations » et que « Costil a fait deux arrêts importants ». Deuxièmes du classement avec 43 points au compteur, les Phocéens n’ont pas réussi à briser une spirale négative. En effet, ils n’ont pas réussi à gagner à Bordeaux depuis… 1977.

Images de IconSport