ASSE – OM : Villas-Boas, Mandanda… Une seule ombre au tableau

André Villas-Boas, Steve Mandanda ou encore Dimitri Payet étaient déçus, pour une raison précise, après le match Saint-Etienne – Marseille (0-2).

Mercredi soir (hier), les 400 supporters de l’OM qui avaient fait le déplacement au Stade Geoffroy-Guichard n’ont pas pu voir le match contre Saint-Etienne. En effet, des affrontements ont éclaté aux abords du Chaudron. Les forces de l’ordre ont dû intervenir afin d’éviter que la situation s’envenime un peu plus. Cette situation tendue a donné lieu au décalage du coup d’envoi à 21h15. Avant cela, les joueurs de Saint-Etienne et Marseille avaient dû regagner les vestiaires. En effet, l’utilisation massive de gaz lacrymogènes avait rendu l’air irrespirable ou presque.

Au final, les fans de l’OM ont attendu un long moment avant de retourner dans leurs cars vers 22 heures. Ensuite, ils ont regagné Marseille sans avoir vu une seule minute de ce duel de Ligue 1. Après le match, l’entraîneur André Villas-Boas a déclaré qu’il était « déçu » pour les supporters qui n’ont « pas pu assister à cette rencontre ». Le Portugais aurait bien aimé qu’ils voient « cette belle victoire » de l’OM. A la question de savoir s’il a eu des explications à propos des incidents, Villas-Boas a répondu « non ». Visiblement, lui et d’autres Marseillais ont essayé de « parler au délégué ».

Mandanda trouve que « ce n’est pas normal »

Histoire « de faire entrer les supporters dans le stade, mais cela n’a pas été possible ». Au final, « AVB » ne sait « pas vraiment ce qui s’est passé à l’extérieur ». Il « regrette » simplement que « cela se soit passé ainsi ». Pour sa part, le gardien Steve Mandanda a confié que ces incidents gâchaient la fête. « Sur le plan comptable, c’est une bonne soirée. C’était important de gagner, on a été solides, réalistes, mais il y a un petit point noir avec nos supporters. Ils font le déplacement, ils sont là… Je ne connais pas les circonstances exactes mais ils méritent plus de respect et de participer à ce match. ».

L’international français considère que « ce n’est pas normal que cela se passe comme ça ». A ses yeux, cela aurait « dû être réglé d’une autre façon ». Mandanda a tenu à leur dédier « cette victoire » dans le Chaudron. En ce qui le concerne, Dimitri Payet a tenu le même discours. Pour le milieu offensif, les fans étaient « en quelque sorte » avec eux « sur ce match ». Au niveau sportif, l’OM a réalisé une bonne opération en gagnant ce match. Toujours deuxièmes en Ligue 1, les Phocéens ont six points d’avance sur Rennes.

Images de IconSport