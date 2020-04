Liverpool : Klopp ne prenait pas au sérieux… Mané

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a reconnu au cours d’un documentaire qu’il n’a pas été séduit d’entrée de jeu par Sadio Mané.

Celui qu’on surnomme « Kloppo » s’est remémoré la première fois où il avait croisé la route de Mané. « Je me souviens de ma première rencontre avec Sadio. C’était à Dortmund. Il y avait un très jeune gars assis là. Sa casquette était de travers, il avait sa mèche blonde qu’il a encore aujourd’hui. »

A ce moment-là, Klopp trouvait que l’international sénégalais « ressemblait à un rappeur débutant ». L’Allemand s’était même dit qu’il n’avait « pas le temps pour ça ». Malgré cela, le technicien de Liverpool avait quand même « suivi sa carrière et son succès à Salzbourg ». Puis « Kloppo » avait été très impressionné par l’explosion de Sadio Mané à Southampton.

Mané a répondu aux attentes de Klopp

« A Southampton, il a juste dominé », a souligné Jürgen Klopp. Pendant le mercato estival 2016, ce dernier avait réclamé la venue de Mané à Anfield. « J’avais besoin de quelqu’un qui pourrait accepter le fait de ne pas être un titulaire au début, quelqu’un que je pourrais développer. »

Aujourd’hui, l’ancien coach de Dortmund sait qu’il avait eu « tort » de juger Sadio Mané sur son aspect vestimentaire et capillaire. Cette saison, le footballeur africain continue de cartonner au sein de l’équipe des Reds. Il a disputé 38 matches, inscrit 18 buts et effectué 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Mané forme un trio exceptionnel avec Mohamed Salah et Roberto Firmino à Anfield.

Images de IconSport