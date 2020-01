Liverpool / Sénégal : Mané est le « Roi »… et c’est mérité !

L’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, a été désigné comme étant le « Meilleur joueur africain en 2019 ».

Après Mohamed Salah, qui avait triomphé en 2017 et 2018, Mané a réussi à rafler la mise. Il a devancé Riyad Mahrez (Manchester City)… et Salah (Liverpool) qui était en piste pour le triplé ! A vrai dire, Sadio Mané a mérité amplement d’obtenir le titre de « Meilleur joueur africain en 2019 ». Tant avec son club Liverpool que l’équipe nationale du Sénégal, l’attaquant a marqué les esprits.

Les Reds ont remporté la Ligue des Champions et le Mondial des clubs l’année passée. Par ailleurs, ils avaient fini à la seconde place du classement en Premier League derrière Manchester City. En plus de cela, Mané et les Lions de la Teranga avaient atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ils s’étaient inclinés contre l’Algérie (0-1).

Mané et la polémique liée au Ballon d’Or

Seule déception pour le footballeur âgé de 27 ans : le Ballon d’Or. En effet, Sadio Mané avait fini à la quatrième place du classement. Il était derrière Lionel Messi (FC Barcelone), Virgil van Dijk (Liverpool) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Pour bon nombre de gens, Mané aurait mérité d’être au moins sur le podium voire même à la première place.

Au niveau de ses statistiques pour 2019, le détonateur de Liverpool a marqué 34 buts et effectué 12 passes décisives en 61 matches. Il a été décisif à la fois avec l’équipe anglaise et la sélection sénégalaise. Après avoir reçu son trophée de « Meilleur joueur africain en 2019 », Sadio Mané a déclaré qu’il avait « promis aux Sénégalais » d’obtenir ce dernier qui leur est dédié. Pour lui, « il faut rêver et toujours y croire » lorsqu’on veut atteindre un objectif.

