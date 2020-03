Ligue 1 / Coronavirus : la ministre fait une annonce importante !

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a fait une annonce forte liée à l’épidémie de coronavirus. Cela aura un impact en Ligue 1 et en Ligue 2.

Lors d’une conférence de presse, organisée ce lundi 9 mars 2020, Maracineanu a déclaré que « les conséquences pour le sport » sont « des mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus ». En ce qui concerne le football et les autres sports pratiqués en France, un rassemblement ne pourra pas réunir plus de 1000 personnes. Cette mesure est valable jusqu’au 15 avril prochain. Autrement dit, pendant un peu plus d’un mois. Notez que cette mesure forte sera appliquée « en milieu ouvert comme en milieu confiné ». Pour Roxana Maracineanu et les autres membres du gouvernement Macron, il faut s’adapter au « contexte exceptionnel et le monde sportif doit participer à l’effort collectif ».

A ses yeux, c’est normal que ces « nouvelles règles » donnent lieu à cette « jauge » de « 1000 personnes en comptant les participants ». Plutôt que de tabler sur cette option, très restrictive, les dirigeants de clubs auront la possibilité de miser sur « le huis clos » lorsque ce dernier sera « rendu possible ». Au final, il y a fort à parier que bon nombre de duels de Ligue 1 ou encore de Ligue 2 se dérouleront à huis clos ou seront carrément reportés. Malgré tout cela, Maracineanu a précisé qu’elle et les autres dirigeants prônent « la continuité sportive ». Elle tient à ce que les qualifications olympiques et paralympiques se déroulent correctement pour les athlètes français.

PSG – Dortmund déjà impacté

Mardi (demain), tous les représentants majeurs des Fédérations et autres Ligues professionnelles viendront au ministère pour discuter avec la ministre. « Nous allons continuer à échanger sur les conditions opérationnelles de mise en œuvre de cette mesure de limitation et ses effets concrets. Nous travaillons au quotidien avec les organisateurs à des solutions pour étudier les modalités de dédommagement des spectateurs qui ont acheté leurs billets. J’ai demandé à tous les organisateurs l’impact de ces décisions sur leur modèle économique. » Rappelons que le 8e de finale retour de la Ligue des Champions PSG – Dortmund, par exemple, se déroulera à huis clos (En savoir plus).

Images de IconSport