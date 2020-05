Ligue 1 : Maracineanu attendu au tournant, ses réponses…

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a profité d’un entretien accordé à RTL pour revenir une nouvelle fois sur la fin de la saison.

Rappelons que la LFP a décidé de mettre officiellement un terme à cet exercice 2019/2020. Ce choix ne fait pas l’unanimité… Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, continue de mener une bataille pour que la saison reprenne. Par ailleurs, le championnat allemand (Bundesliga) a redémarré tandis que le championnat espagnol (Liga) recommencera le 12 juin. Maracineanu a déclaré qu’elle entend « la frustration des sportifs et des présidents de clubs de Ligue 1 ». Pour elle, il était impossible d’accepter que le Championnat de France se termine le 3 août. La ministre des Sports a livré trois arguments pour justifier le choix de la LFP.

Tout d’abord, Roxana Maracineanu a évoqué l’aspect athlétique. « Il y a au moins quatre semaines de remise à niveau. Il faut un certain temps pour se remettre d’un tel confinement et derrière, rejouer, retrouver les réflexes de jeux collectifs. » Puis elle a mis en avant la pandémie de coronavirus. « Nous avons eu aussi des clusters en France, situation que n’ont pas connue nos voisins, notamment l’Allemagne. » Enfin, Maracineanu a laissé entendre que cela aurait été impossible de faire jouer toutes les équipes sur le territoire. « Pour reprendre des compétitions sportives, il y a une notion d’équité qui est indispensable et on n’aurait pas pu l’avoir sur tout le territoire, car certains auraient repris et pas d’autres. »

Retour en août pour la Ligue 1 ?

Quid de la suite des événements ? Sur ce point, Roxana Maracineanu « espère que les compétitions sportives vont reprendre, peut-être mi-juillet, voire début août ». La ministre des Sports a expliqué que ce n’était pas à elle « d’en décider ». Elle compte sur les « instances sportives » pour fixer les dates de reprises. « Elles ont eu presque deux mois et demi, quand même, pour en discuter. Les discussions n’ont pas tellement porté sur ce sujet-là alors qu’elles auraient peut-être dû. » Maracineanu a quand même laissé entendre que les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France pourraient avoir lieu en août. Cas échéant, ces matches Lyon – PSG et PSG – Saint-Etienne seraient peut-être disputés à huis clos.

