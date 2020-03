Coronavirus : Italie, Argentine… Maradona est vraiment inquiet

La légende argentine Diego Maradona a diffusé un message lié à la pandémie de coronavirus, par le biais d’Instagram.

« El Pibe de Oro » a rappelé qu’il avait « vécu à Naples pendant 7 ans ». Aujourd’hui encore, « une partie » de sa « famille », donc « beaucoup de gens » qu’il aime et inversement vivent là-bas. Du coup, Maradona a adressé un message à tous les Italiens. « L’Italie fait partie de ma vie et je souhaite donc envoyer mon message de soutien en ce moment difficile. En Italie, tout le monde a compris à quel point il est important de rester à la raison. »

En ce qui concerne l’Argentine, qui est son pays natal, Diego Maradona a fait part de son inquiétude. « J’espère qu’en Argentine, nous répondrons tous à temps. Certains sont ironiques, mais la vérité est que samedi dernier personne (en Argentine, ndlr) ne parlait d’une pandémie. Nous avons tous dit au revoir avec un baiser. »

Maradona prie pour tout le monde

« Il est vrai de dire : il n’y a rien de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. J’espère que tout le monde pourra traverser ce moment de la meilleure façon possible. Là-bas et ici. Il est difficile d’éduquer un pays en 15 minutes. Mais nous pouvons le faire avec obéissance et respect. Bonne chance à tous ! »

