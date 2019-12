Maradona caresse Messi dans le sens du poil et offre au Real le meilleur joueur de l’histoire

Diego Maradona a dit ce qu’il pense de Lionel Messi et a désigné le meilleur joueur de l’histoire selon lui.

Qui est le meilleur joueur de football de l’histoire ? Pelé, Diego Maradona, Johann Cruyff, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… ? Chacun a son avis sur la question, souvent guidé par son âge et l’émotion vécue. Par exemple, les Français nés dans les années 80 ont tendance à préférer Zinedine Zidane à Michel Platini. Et inversement pour ceux nés 20 ans plus tôt. Il est toujours intéressant de savoir ce que pensent les plus grands. Comme Diego Maradona.

Maradona vote Di Stefano

Interrogé sur le sujet, El Pibe de Oro considère que le plus grand joueur n’est pas lui-même, ni le Roi Pelé, mais Alfredo Di Stefano qui sévissait dans les années 50 et 60, notamment au Real Madrid. « Je crois que le meilleur était Alfredo Di Stéfano, il était supérieur à tout le monde, moi y compris. Pelé ne veut pas reconnaître que c’est Di Stéfano. Les amis de Pelé lui ont inventé un trophée pour qu’il soit considéré comme une légende vivante du football », a-t-il jugé auprès de TyC Sports.

Quid de Lionel Messi ? Alors que beaucoup ont tenté de les opposer, Diego Maradona affirme avoir une bonne relation avec la star barcelonaise, qu’il a eue sous sa direction lors de la Coupe du monde 2010. « Je ne m’opposerai jamais à Messi, ce n’est pas mon ennemi. Pour moi, Messi est autant une idole que le Kun l’est pour Benja. Je suis Argentin, je ne critique donc pas Messi. On le regarde d’un œil bienveillant. Je suis un ami de ‘Leito’, je l’ai vu pleurer sous la douche quand on a perdu 4-0 contre l’Allemagne en 2010 », a-t-il exprimé.

