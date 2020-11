Mort de Maradona : « Main de Dieu », but magique… L’arbitre raconte tout !

L’arbitre du match de légende Argentine – Angleterre (2-1, Mondial 1986), M. Bennaceur, s’est exprimé suite à la mort de Diego Maradona.

Au cours de ce duel, deux actions avaient marqué les esprits. La première était clairement la main de Maradona, qui était au duel avec le gardien Peter Shilton dans les airs, qualifiée par lui-même de… « Main de Dieu ». A ce sujet, Ali Bennaceur a assuré via l’AFP n’avoir « pas vu la main ». Toutefois, le Tunisien avait eu « un doute » immédiatement. « Vous pouvez voir les images, j’ai reculé pour prendre l’avis de mon assistant, le Bulgare Dotchev, et quand il a confirmé que c’était bon, j’ai accordé le but. »

Avec le recul, M. Bennaceur pense avoir bien arbitré sur cette action malgré l’erreur qui avait provoqué la colère des Three Lions. « Pour les connaisseurs, qui savent les instructions de la FIFA, ils savent que j’ai rempli ma mission et je suis fier, fier de faire un match pareil avec ce niveau-là. J’ai fait ce que je devais faire, mais il y a eu confusion », a-t-il déploré. Lors de ce match Argentine – Angleterre, Diego Maradona avait marqué ensuite un but d’anthologie. Il avait dribblé plusieurs joueurs anglais puis le gardien Shilton en étant parti de sa moitié de terrain !

29 ans après, Bennaceur avait revu Maradona

M. Bennaceur avait été scotché par cette action exceptionnelle. « Je m’étais préparé à siffler un penalty en cas d’action dangereuse sur Maradona, je pensais qu’après 50 mètres d’efforts ils allaient l’abattre, mais la balle avait atterri dans les filets de Shilton. » En 2015, Ali Bennaceur avait eu l’occasion de discuter longuement avec Diego Maradona en Tunisie. Il avait profité de ce « moment agréable » pour l’encenser. « Je lui ai dit que ce jour-là, ce n’était pas l’Argentine qui avait gagné, mais lui, Maradona. C’était un génie, une légende du football. » Sur ce point, c’est totalement incontestable…

Images de IconSport