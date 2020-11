Mort de Maradona : la justice ouvre une enquête, voici pourquoi…

La justice argentine a décidé d’ouvrir officiellement une enquête suite à la mort de la légende du foot argentin, Diego Maradona.

Rappelons que Maradona s’est éteint mercredi dernier. Les causes de sa mort ont été relayées par les médias argentins : « œdème pulmonaire aigu secondaire » et « insuffisance cardiaque chronique exacerbée ». De toute évidence, Diego Maradona était en très mauvaise santé. Avant sa mort, il avait dû subir une opération au niveau de la tête. Puis il avait eu le feu vert afin de retourner chez lui à Tigre. Suite à son décès, son avocat et ami Matias Morla avait pointé du doigt le manque de réactivité des services de secours.

Pour lui, « l’ambulance a mis plus d’une demi-heure pour arriver à la mais où il se trouvait ». Morla a promis d’aller « jusqu’au bout », sur le plan judiciaire, afin de démontrer que tout cela n’était pas normal. L’AFP précise quand même que personne n’a porté plainte dans cette affaire. Jusqu’à nouvel ordre, la justice a ouvert une enquête puisque Maradona est décédé chez lui et que personne n’a signé son certificat de décès. Cela ne signifie pas qu’il y a nécessairement des soupçons forts sur la mort « d’El Pibe de Oro ».

Maradona et l’intervalle de temps décisif

Selon l’AFP, le parquet a mis avant le fait que l’infirmier chargé de veiller sur Diego Maradona est la toute dernière personne à l’avoir vu vivant. C’était à 6h30 (heure locale) mercredi. L’infirmier a assuré que la légende du foot argentin se reposait dans son lit. A ses yeux, il dormait et respirait normalement. Après son service, une infirmière avait repris le flambeau. C’est elle qui était présente au moment du décès. Elle a déclaré l’avoir entendu bouger. Au final, c’est la psychiatre Agustina Cosashov et le psychologue Carlos Diaz qui ont vu que Maradona était décédé. L’intervention d’un médecin n’a pas suffi pour le réanimer.

Finalement, la première ambulance a fait son apparition à 12h27 chez « El Pibe de Oro ». Forcément, le parquet a réclamé les résultats des tests toxicologiques afin d’avoir plus de précisions sur la mort de Diego Maradona. Pour cela, le dossier médical a été réclamé ainsi que les enregistrements des caméras du quartier. Histoire de faire toute la lumière sur la mort de l’idole argentine. Notez que l’avocat de l’ex-footballeur envisage aussi de porter plainte contre les employés des pompes funèbres qui ont franchi la ligne rouge. Ils n’ont rien trouvé de mieux à faire que de prendre des photos de Maradona, avec le pouce levé, à côté de son cercueil ouvert…

Images de IconSport