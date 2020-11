Mort de Maradona : Nadal ressent un immense « vide »

La légende du tennis Rafael Nadal a livré sa réaction, via Twitter, suite à la disparition de Diego Maradona. Juan Martin del Potro est aussi intervenu…

Le tennisman a écrit qu’aujourd’hui (hier), « le monde du sport en général et du football en particulier a un vide ». Fan de football, Nadal a ajouté que « Maradona est l’un des plus grands athlètes de l’histoire ». Pour lui, « ce qu’il a fait dans le football demeure ».

Forcément, Rafael Nadal a adressé ensuite ses « plus sincères condoléances à sa famille, au monde du football et à toute l’Argentine ». Pour sa part, la légende espagnole du tennis raffole du Real Madrid qui est, sans aucun doute possible, son club de cœur.

Del Potro particulièrement ému

A défaut d’avoir vu jouer Diego Maradona en direct, étant donné qu’il a 34 ans, Nadal sait à quel point ce dernier est une idole absolue en Argentine et même dans le monde entier. Idem pour un autre tennisman : Juan Martin del Potro. L’Argentin pense que son compatriote revient « à l’endroit » qui lui appartient.

Autrement dit, le « ciel » ! A ses yeux, « El Pibe de Oro » ne pourra « jamais » mourir. Il lui a souhaité de reposer « en paix » avant de le remercier pour tout ce qu’il a apporté à son pays sur et en dehors des terrains. A Dubaï en 2013, Del Potro avait même échangé quelques balles de tennis avec son idole !

Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina 🇦🇷 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2020

